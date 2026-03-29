Jose Mourinho'nun markajındaydı! Galatasaray'da Bernardo Silva için harekete geçti...
Şampiyonlar Ligi'nde her sezon en az son 16 turuna ulaşacak bir takım hedefleyen Galatasaray, bu doğrultuda transfer çalışmalarında hız kesmiyor.
İLERLEYEN GÜNLERDE GÖRÜŞME
Özellikle bonservisi elinde olan yıldız isimleri radarına alan sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan'ın da İngiliz ekibi Manchester City'den yakın arkadaşı olan Portekizli Bernardo Silva ile ilerleyen günlerde bir görüşme gerçekleştirecek.
TEKLİFLERİ DİNLEYECEK
İngiliz ekibiyle sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle ayrılık kararı alan 31 yaşındaki Portekizli oyuncu, nisan ayı içerisinde kendisine gelen teklifleri dinleyecek.
DAHA ÖNCE DE TEMAS KURULMUŞTU
Hem Şampiyonlar Ligi kozu hem de İlkay Gündoğan'ın takımda bulunması nedeniyle elini güçlendiren sarı-kırmızılılar, daha önce başarılı 10 numara ile temas kurmuştu. Ancak futbolcu nisan ayını işaret ederek görüşmeleri ağırdan almıştı.
Portekizli futbolcu gelecek haftadan itibaren menajeri vasıtasıyla kulüplerle görüşmelere başlayacak.
BENFICA'DA JOSE MOURINHO İSTİYOR
G.Saray'ın yanı sıra Bernardo Silva ile eski kulübü ve teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın da ilgisi bulunuyor.