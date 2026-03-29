Jose Mourinho'nun markajındaydı! Galatasaray'da Bernardo Silva için harekete geçti...

DAHA ÖNCE DE TEMAS KURULMUŞTU

Hem Şampiyonlar Ligi kozu hem de İlkay Gündoğan'ın takımda bulunması nedeniyle elini güçlendiren sarı-kırmızılılar, daha önce başarılı 10 numara ile temas kurmuştu. Ancak futbolcu nisan ayını işaret ederek görüşmeleri ağırdan almıştı.

Portekizli futbolcu gelecek haftadan itibaren menajeri vasıtasıyla kulüplerle görüşmelere başlayacak.

BENFICA'DA JOSE MOURINHO İSTİYOR

G.Saray'ın yanı sıra Bernardo Silva ile eski kulübü ve teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın da ilgisi bulunuyor.