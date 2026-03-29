Tottenham’da Igor Tudor dönemi sona erdi

Tottenham’da kötü gidişatın durdurulamaması sonrası teknik direktör Igor Tudor ile yollar ayrıldı. Şampiyonlar Ligi’ne veda edilmesinin ardından alınan kararla birlikte ligde 17. sırada bulunan ve küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan ekipte değişim süreci başladı.

Tottenham'da kötü gidişatın sona erdirilememesi sonrası Igor Tudor ile resmen yollar ayrıldı. 

Son olarak Şampiyonlar Ligi'ne de veda edilmesi sonrası kararın gelmesi bekleniyordu. 

Premier Lig'de facia bir sezon yaşayan Tottenham üst üste ikinci sezonunda da küme düşme korkusu yaşıyor. 

Ligde küme düşme hattının bir sıra üzerinde 17. sırada yer alan Tottenham, sadece 30 puan toplayabildi. 

Thomas Frank sonrası Tudor da takıma çare olamadı. 

Kuzey Londra kulübü, yeni teknik direktörünü kısa sürede açıklayacağını duyurdu.

