Elazığ'da kural ihlali yapan sürücülere 493 bin 243 lira ceza kesildi

Elazığ'da trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı belirlenen 4 sürücüye 493 bin 243 lira idari para cezası uygulandı.

Abone ol

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

Denetimlerde Fethi Sekin Mesire Alanı kavşağında, 23 ADH 947 plakalı motosikletin sürücüsü A.A'ya "abart egzoz" kullanımı nedeniyle 16 bin lira, 23 AGF 439 plakalı motosikletin sürücüsü İ.Y.S'ye de "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "tescil plakasında değişiklik yapmak" ihlallerinden toplam 220 bin lira idari para cezası kesildiğini belirten Hatipoğlu, araçların 30 gün süreyle trafikten men edilerek, otoparka çekildiğini kaydetti.

Hatipoğlu, Hattat Sokak'ta 23 ACY 350 plakalı motosikletin sürücüsü M.T'ye "sigortasız araç kullanmak" ve "sürücü belgesi iptal edilmişken araç kullanmak" ihlalleri nedeniyle 241 bin 243 lira, Yunus Emre Bulvarı'nda durdurulan 38 ZF 494 plakalı otomobilin sürücüsü İ.E'ye ise "abart egzoz" kullanımı nedeniyle 16 bin lira ceza kesildiğini ve otomobilin 30 gün süreyle otoparka çekildiğini ifade etti.