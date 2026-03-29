BIST 12.698
DOLAR 44,42
EURO 51,22
ALTIN 6.418,21
HABER /  DÜNYA

BAE'li yetkiliden "İran tazminat ödemeli" çıkışı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri nedeniyle İran'ın "tazminat ödemesi gerektiğini" ifade etti.

Abone ol

Karkaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Körfez ülkelerine saldırıları çerçevesindeki siyasi çözüm için değerlendirmede bulundu.

Karkaş, "İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarını ele alacak herhangi bir siyasi çözümün, gelecekte saldırıların tekrarlanmasını önleyecek açık garantileri içermesi; saldırmazlık ilkesini pekiştirmesi, İran'ın sivil ve hayati önemi haiz tesisler ile sivilleri hedef almasının tazmin edilmesini esas alması gerekir." ifadesini kullandı.

İran'ın savaştan önce "niyetleri konusunda komşularını yanılttığını" savunan Karkaş, "savaştan kaçınmak için gösterdikleri samimi çabaya rağmen gizli şekilde saldırganlık sergilediği" yorumunda bulundu.

Karkaş, bu durumun da "Körfez ülkelerinin güvenliği için başlıca tehdit haline gelen bir rejimle mücadelede" belirtilen prensipler doğrultusunda bir yaklaşımın benimsenmesini gerektirdiği değerlendirmesini yaptı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

