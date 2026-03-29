ABD cezaevindeki Maduro’dan ilk açıklama

Eski Venezuela lideri Nicolás Maduro, ABD’de tutulduğu cezaevinden eşiyle birlikte paylaştığı mesajla manevi olarak güçlü olduklarını ve destekçilerine teşekkür ettiklerini açıkladı. Mesajında ülkesine barış ve ulusal birlik çağrısı da yaparak halkın itidalli kalmasını istedi.

ABD'li güçler tarafından Caracas'ta düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra New York'ta cezaevine gönderilen Maduro aylar sonra ilk kez kamuoyuna seslendi. 3 Ocak’ta Venezuela’nın başkenti Caracas’ta gerçekleştirilen ABD operasyonuyla tutuklanarak New York’ta bir federal cezaevine konulan eski devlet başkanı, sosyal medya üzerinden eşi Cilia Flores ile birlikte yayınladıkları mesajda destekçilerine teşekkür etti ve manevi olarak güçlü olduklarını belirtti.

Yayınladıkları ortak açıklamada, dünyanın farklı bölgelerinden gelen mektup, dua ve iyi dileklerin kendilerine ulaştığını ifade eden Maduro, “Her gösterilen sevgi ve destek bize manevi güç veriyor” ifadelerini kullandı. Kendisinin ve eşinin kararlı, sakin ve sürekli dua hâlinde olduklarını vurguladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, eski Venezuela lideri mesajında yalnızca kendi durumunu ele almadı; ülkesinin geleceğiyle ilgili düşüncelerini de paylaştı. Barışın sağlanması, ulusal birliğin güçlendirilmesi ve diyaloğun artırılması gerektiğini söyleyen Maduro, halkın bu dönemde itidalli davranmasının önemine dikkat çekti.

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

ABD güçlerince yakalanan Maduro ve eşi, New York’ta federal mahkemede yargılanıyor. Onlara yöneltilen suçlamalar arasında uyuşturucu kaçakçılığı ve “narkoterörizm” gibi ağır iddialar bulunuyor; ikili suçlamaları reddederek masum olduklarını savunuyor. İlk duruşmaların ardından Maduro’nun fiziksel durumunun dikkat çektiği ve ayrıca cezaevindeki koşullarına ilişkin tartışmaların sürdüğü bildirildi.