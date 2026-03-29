Doğum izni ve sosyal medya düzenlemeleri TBMM gündeminde

TBMM Genel Kurulu, yeni haftada ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek. Teklifte deprem konutlarına indirimli ödeme, bedelli askerlik artışı ve vergi düzenlemeleri yer alırken, komisyonlarda doğum izni ve sosyal medyaya yönelik düzenlemeler ele alınacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada yoğun bir gündemle çalışmalarına başlıyor. Genel Kurul’da ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de kapsayan kanun teklifi görüşülürken, komisyonlarda sosyal medya ve doğum izni başlıkları öne çıkacak.

EKONOMİYE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul, 31 Mart Salı günü başlayacak haftalık çalışmalarında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni ele alacak. Teklifte farklı alanlara yönelik önemli düzenlemeler bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından inşa edilen konut ve iş yerlerine ilişkin borçların 31 Aralık 2026’ya kadar peşin ödenmesi halinde indirim uygulanması öngörülüyor. Buna göre ilk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için ise yüzde 48 oranında indirim yapılacak.

Bedelli askerlik tutarında yüzde 25 oranında artış yapılması planlanırken, şans ve bahis oyunlarına ait ilan ve reklam giderlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmemesi düzenlemesi de teklif kapsamında yer alıyor.

Ayrıca üniversiteler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarının mülkiyetindeki taşınmazların, ilgili idarenin talebi halinde özelleştirme kapsamına alınabilmesine imkan tanınacak.

Serbest bölgelerde üretim yapan mükelleflerin, bu bölgelerde ürettikleri ürünleri yurt dışına veya diğer serbest bölgelere satmaları durumunda elde ettikleri kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesi de teklifin maddeleri arasında bulunuyor.

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR GÜNDEMDE

Genel Kurul’da ayrıca Türkiye ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti, Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi arasında imzalanan üç uluslararası anlaşma da görüşülecek.

KOMİSYONLARDA DOĞUM İZNİ VE SOSYAL MEDYA DÜZENLEMELERİ

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda, sosyal medya kullanımına ve doğum iznine ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek.

Dışişleri Komisyonu’nda ise 6 uluslararası anlaşma ele alınacak. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Alt Komisyonu Başkanı Seda Gören, komisyon faaliyetlerine ilişkin sunum yapacak. Ayrıca komisyonda, "ABD-İsrail'in İran'a Saldırısıyla Başlayan Savaş ve Bölgesel Etkileri" başlıklı bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirilecek.

DİĞER KOMİSYONLAR DA TOPLANACAK

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu bünyesindeki Türkiye’de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu da gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler grup toplantılarını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda milletvekillerine hitap etmesi bekleniyor.