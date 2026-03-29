Bakanlık duyurdu: İşte Türkiye'nin gaz depolarındaki doluluk oranı

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara karşı arz güvenliğini sağlamlaştırmak için çalışmalarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kış sezonu sonrasında kısmen boşalan doğal gaz depolarını yeniden dolduruyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan Tuz Gölü ve Silivri'deki yer altı depolama tesisleri doğal gaz tüketiminin arttığı günlerde arz-talep dengesinin sağlanmasına fayda sağlıyor.

Kışa doğal gaz depoları dolu giren Türkiye, geliştirdiği LNG altyapısı ve kaynak çeşitliliği sayesinde soğuk kış günlerini depolarına çok fazla ihtiyaç duymadan geride bırakırken, halihazırda depoların doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye, küresel arz krizinin yaşandığı dönemde depolarını yeniden tam kapasiteyle doldurmak için çalışmalarına devam ediyor.

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, halihazırda 4,6 milyar metreküp depolama kapasitesiyle hizmet veriyor. "Denizlerde Avrupa'daki en büyük depolama tesisi" unvanına da sahip olan tesisin kapasitesinin 2028'de 6 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor.

Öte yandan, kapasitesi halihazırda 1,7 milyar metreküp olan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin de 2032 yılında 8,5 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

"Depolarımızın boş kalmasını önledik"

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz depolarındaki gaz miktarının normal şartlarda kış aylarından sonra azaldığını, yaz aylarında tekrar doldurularak gelecek kışa hazır hale getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"LNG alım kapasitemizi önemli ölçüde artırarak doğal gaz depolarımızın boş kalmasını önledik. Bu nedenle, kış aylarından çıkmamıza rağmen doğal gaz depolarımız yüzde 71 seviyesinde dolu vaziyette. Dünyada yaşanan jeopolitik gerilimleri ve arz krizini yakından takip ediyor, gerekli adımları atıyoruz. Olası küresel şokların etkilerini en aza indirmek adına depolarımızı yeniden tam kapasiteyle doldurmak üzere çalışıyoruz."

Bayraktar, doğal gaz depolarının kapasitesini artırmak için de çalıştıklarının altını çizerek, "Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla Silivri ve Tuz Gölü’nde toplam depolama kapasitemizi 6,3 milyar metreküpe çıkardık. Depolama konusundaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Yapacağımız yatırımlarla 2028 yılında, tükettiğimiz doğal gazın en az yüzde 20'sini depolayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

İran'dan ABD'nin Suudi Arabistan'daki üssüne şok saldırı: ABD askerleri çok sayıda uçak...
İran'dan ABD'nin Suudi Arabistan'daki üssüne şok saldırı: ABD askerleri çok sayıda uçak...
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
Romanya teknik direktörü Mircea Lucescu, hastaneye kaldırıldı
Romanya teknik direktörü Mircea Lucescu, hastaneye kaldırıldı
Yapay zeka tek tek tespit ediyor gelir vergisinde son 3 gün Mehmet Şimşek uyardı
Yapay zeka tek tek tespit ediyor gelir vergisinde son 3 gün Mehmet Şimşek uyardı
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ateşkesten beri 700'den fazla kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ateşkesten beri 700'den fazla kişi hayatını kaybetti
Bank of America'dan Epstein mağdurlarına 72,5 milyon dolar
Bank of America'dan Epstein mağdurlarına 72,5 milyon dolar
Kim bu Trump'ın arkasındaki kilit isim? Saldırı kararını birlikte vermişlerdi
Kim bu Trump'ın arkasındaki kilit isim? Saldırı kararını birlikte vermişlerdi
Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Mersin'de heyelan! Yol yarıldı, evler zarar gördü...
Mersin'de heyelan! Yol yarıldı, evler zarar gördü...
İsrail'in İran planını Türkiye bozdu! Erdoğan, Trump'ı aradı: Vururuz
İsrail'in İran planını Türkiye bozdu! Erdoğan, Trump'ı aradı: Vururuz
Tokat'ta kaza: Hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Tokat'ta kaza: Hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Yemek borusu kanserlerinde erken teşhisin önemi! Tedaviyi kolaylaştırıyor...
Yemek borusu kanserlerinde erken teşhisin önemi! Tedaviyi kolaylaştırıyor...