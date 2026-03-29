İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ateşkesten beri 700'den fazla kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 702 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında son 24 saatte hastanelere 10 cenaze ile 18 yaralının getirildiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 702 kişinin yaşamını yitirdiği, 1913 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda ise toplam can kaybının 72 bin 278'e, yaralı sayısının da 172 bin 13'e yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

