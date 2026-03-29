Tam buğday ekmeğinde hile tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmeklere kahverengi renk ve aroma vermek için kavrulmuş malt unu ve kavrulmuş nohut unu kullanılarak 'tam buğday ekmeği' adıyla daha yüksek fiyata satıldığını tespit etti. Hileli katkılara karşı düzenleme geliyor.

Milliyet gazetesinden Meltem Güneş'in haberine göre; "Buğday Unu Tebliği" ile "Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği"nde değişiklik yapma kararı alındı. Hazırlanan taslakla, ekmeklere renk ve aroma vermek amacıyla kullanılan kavrulmuş malt unu ve benzeri bileşenlerin buğday unları ve ekmeklerde kullanımı yasaklanacak.

HEPSİ YASAKLANIYOR

Taslak kapsamında Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nde yer alan "kavrulmuş malt unu" ibaresinin yürürlükten kaldırılması öngörülürken, ekmeğe kahverengi, siyah gibi koyu renk veya aroma vermek amacıyla kavrulmuş malt unu, kavrulmuş nohut unu, koyu malt özü ve benzeri bileşenler ilave edilmesi yasaklanıyor. Aynı şekilde ekmeğin iç kısmına doğal renginden daha koyu bir renk kazandırmak amacıyla kavurma veya yüksek sıcaklıkta pişirme işlemi de uygulanamayacak. Ekmek üreticileri ile fırınlar 31 Aralık 2026’aya kadar bu maddeye uyum sağlacak.

BUĞDAY UNUNA STANDART

Buğday Unu Tebliği’nde yapılması öngörülen değişiklik kapsamında da ekmekte olduğu gibi aynı şekilde buğday ununa da renk veya aroma vermek amacıyla kavrulmuş malt unu, kavrulmuş nohut unu, koyu malt özü gibi kahverengi, siyah renk verici maddeler ile benzeri bileşenler ilave edilemeyecek. Buğday unu, kavrularak elde edilen herhangi bir bileşen içermeyecek. Gıda işletmelerinin 30 Eylül 2026 tarihine kadar bu düzenlemeye uyum sağlaması gerekecek.