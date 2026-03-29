Balıkesir'de dereye devrilen otomobilin yakınında ceset bulundu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dereye devrilen otomobilin yakınında erkek cesedi bulundu.

Camikebir Mahallesi yakınlarındaki dereye otomobilin devrildiği ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, ters dönmüş vaziyetteki 10 FA 707 plakalı otomobilin yaklaşık 50 metre ilerisinde erkek cesedi buldu.

Hasan Gülen'e ait olduğu belirlenen ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da tüyler ürperten cinayet! Baba oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Kastamonu'da tüyler ürperten cinayet! Baba oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Ev internetinde yeni dönem: e-Devlet zorunlu olacak!
Ev internetinde yeni dönem: e-Devlet zorunlu olacak!
Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'konum' bilmecesi!
Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'konum' bilmecesi!
AKOM uyardı: İstanbul’da yeni hafta boyunca yağış etkili olacak
AKOM uyardı: İstanbul’da yeni hafta boyunca yağış etkili olacak
Kazandere Barajı kuruma noktasına gelmişti! Doluluk oranı yağışlarla arttı
Kazandere Barajı kuruma noktasına gelmişti! Doluluk oranı yağışlarla arttı
Türkiye’de üretim yapan gofret devi iflas etti
Türkiye’de üretim yapan gofret devi iflas etti
Kim’den ABD’yi endişelendiren hamle
Kim’den ABD’yi endişelendiren hamle
Stres bitmedi dedi orayı işaret etti! Depremin büyüklüğünü de söyledi
Stres bitmedi dedi orayı işaret etti! Depremin büyüklüğünü de söyledi
Epstein hakkında bir ifşa daha! ABD'li mankenlik ajansının temsilcisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Epstein hakkında bir ifşa daha! ABD'li mankenlik ajansının temsilcisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Ateşkesi ihlal etti! İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi
Ateşkesi ihlal etti! İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi
ABD ordusu İran'a kara harekatına hazırlanıyor! Haftalarsa sürecek
ABD ordusu İran'a kara harekatına hazırlanıyor! Haftalarsa sürecek
BAE ve Bahreyn'de ABD bağlantılı 2 alüminyum tesisine füze ve İHA saldırısı
BAE ve Bahreyn'de ABD bağlantılı 2 alüminyum tesisine füze ve İHA saldırısı