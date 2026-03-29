Rıza Pehlevi'den İranlıları çileden çıkaracak sözler! O bilinen slogan için böyle dedi
İran'ın devrik şahının oğlu Rıza Pehlevi, İran'la özdeşleşen "Amerika'ya ölüm" sloganına atıfta bulunarak "İran'ın 'Tanrı Amerika'yı korusun' sloganına geçeceğini hayal edebiliyor musunuz? Ben edebiliyorum" dedi.
ABD'nin kara harekatı hazırlığı yaptığı iddiaları gündemdeyken, savaş boyunca yaptığı açıklamalarla tepki çeken devrik şahın oğlu Rıza Pehlevi'den İran'ı kızdıracak bir açıklama daha geldi.
ABD ve İsrail'in güdümünde olmakla eleştirilen ve ABD'de yaşayan Pehlevi, İran halkının “Amerika’ya ölüm” sloganlarına gönderme yaptı.
"İRAN 'TANRI AMERİKA'YI KORUSUN' SLOGANINA GEÇECEK
Rıza Pehlevi, "İran’ın “Amerika’ya ölüm” sloganından “Tanrı Amerika’yı korusun” sloganına geçeceğini hayal edebiliyor musunuz? Ben edebiliyorum" dedi.