Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'konum' bilmecesi!

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren futbolcu Kaan Kubilay Kundakçı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Abone ol

Aleyna Kalaycıoğlu'nun olayın yaşandığı yerin konumunu, cinayette silahı kullandığı tespit edilen yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun telefonuna gönderdiği belirlendi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin; "Olay yeri konumun atıldığı GSM numarasının, kasten öldürme olayını gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu'na atma sebebiniz nedir?" sorusu üzerine Kalaycıoğlu'nun "Ben Alaattin ile stüdyoya seyir halinde iken VIP aracı önden gönderdiğimiz için Alaattin bana 'Stüdyonun konumunu bana at, ben de VIP araçtaki arkadaşlara ileteyim' dedi.

Ben de bunun üzerine yanımdaki Alaattin'in telefonuna stüdyonun konumunu attım" cevabını verdiği öğrenildi.