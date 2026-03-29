Türkiye’de üretim yapan gofret devi iflas etti

Bursa’da faaliyet gösteren ve günlük 12 ton üretim kapasitesi olan gofret devi Master Choco Gıda girdiği ekonomik darboğazı aşamadı. Konkordato talebi reddedilen firma iflas etti. Mahkeme şirket üzerindeki tüm tedbirleri kaldırırken, aynı gruptaki Master Bronz için iflas kararı verilmedi

Abone ol

Bursa’da faaliyet gösteren ve yüksek üretim kapasitesiyle dikkat çeken Master Choco Gıda, ekonomik sıkıntılar nedeniyle başvurduğu konkordato sürecinden çıkamadı. Mahkeme, şirketin iflasına hükmederken tüm tedbirleri kaldırdı. Aynı grupta yer alan Master Bronz için ise iflas şartlarının oluşmadığına karar verildi.

KONKORDATO BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

2018 yılında Bursa’da kurulan Master Choco Gıda’nın mali darboğazdan çıkmak amacıyla yaptığı konkordato başvurusu, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, şirketin mali yapısını toparlayamayacağı kanaatine vararak konkordato talebini reddetti ve firmanın iflasına karar verdi. Kararla birlikte süreç boyunca görev yapan konkordato komiserinin yetkileri sona erdi.

TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkeme heyeti, iflas kararının ardından şirket üzerinde uygulanan tüm hukuki ve mali tedbirleri de kaldırdı. Böylece Master Choco Gıda için yürütülen geçici koruma süreci tamamen sona ermiş oldu.

MASTER BRONZ İFLASTAN KURTULDU

Aynı dava kapsamında incelenen grup şirketlerinden Master Bronz için ise farklı bir karar çıktı. Yapılan değerlendirmede bu şirketin iflas şartlarını taşımadığı belirlendi ve faaliyetlerini sürdürebileceği hükme bağlandı.

GÜNLÜK 12 TON ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİPTİ

Gofret üretimiyle sektöre giriş yapan Master Choco Gıda, yaklaşık 2 bin metrekarelik üretim alanında faaliyet gösteriyordu. Şirketin iflas öncesinde günlük 12 tona ulaşan üretim kapasitesiyle dikkat çektiği biliniyordu. Ekonomik krizle birlikte faaliyetlerini sürdüremeyen firma, sürecin sonunda kapısına kilit vurdu.