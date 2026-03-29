DÜNYA

İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırısında 3 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Cizzin ilçesine düzenlediği saldırıda 3 gazetecinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lübnan Medya Sendikasından yapılan açıklamaya göre, Hizbullah'a bağlı "Al Manar" televizyon kanalının muhabiri Ali Şuayib ve Hizbullah'a yakın "Al Mayadeen" televizyonunda çalışan gazeteci Fatma Fetuni'nin ile foto muhabiri Muhammed Fetuni'nin bulunduğu araç, Cizzin ilçesinde İsrail tarafından hedef alındı.

Saldırıda 3 gazeteci hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Avn saldırıyı kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Cizzin'de gazetecileri hedef alan İsrail saldırısını sert sözlerle kınadı.

İsrail'in bir kez daha uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve savaş hukukunun en temel kurallarını ihlal ettiğini belirten Avn, görevlerini yerine getiren ve sivil statüde bulunan gazetecilerin hedef alınmasının “açık bir savaş suçu” olduğunu kaydetti.

Avn, "Bu saldırıyı şiddetle kınıyor, topraklarımızda yaşananların durdurulması için tüm uluslararası tarafları harekete geçmeye çağırıyoruz. Şehitlerin ailelerine, Lübnan'daki gazetecilik ve medya camiasına başsağlığı dileklerimizi yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu saldırıyı üstlendi

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımla gazetecilerin hedef alındığı saldırıyı üstlendiklerini açıkladı.

Paylaşımda, saldırıda ölen gazeteci Şuayib'in Hizbullah saflarındaki Rıdvan güçleri üyesi olduğu öne sürüldü ve söz konusu kişinin hedef alındığı ifade edildi.
Muhabir:Ethem Emre Özcan

Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
SPK, açığa satış yasağını 10 Nisan'a kadar uzattı
SPK, açığa satış yasağını 10 Nisan'a kadar uzattı
ABD-İsrail'in hedefindeki Tahran'da patlama sesleri
ABD-İsrail'in hedefindeki Tahran'da patlama sesleri
İran’dan fırlatılan füzeler sonrası İsrail'de sirenler 78 bin kez çaldı
İran’dan fırlatılan füzeler sonrası İsrail'de sirenler 78 bin kez çaldı
İran savaşta ölü sayısı açıklandı! Korkunç bilanço
İran savaşta ölü sayısı açıklandı! Korkunç bilanço
Bursa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Bursa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Trump'ın İran planına Erdoğan'dan veto! "Vururuz"
Trump'ın İran planına Erdoğan'dan veto! "Vururuz"
Çocuk suçlu cezaevinde hafız oldu Bakan Mustafa Çiftçi paylaşım yaptı
Çocuk suçlu cezaevinde hafız oldu Bakan Mustafa Çiftçi paylaşım yaptı
3 bin 500 ABD askerinin bulunduğu hücum gemisi Orta Doğu'ya ulaştı
3 bin 500 ABD askerinin bulunduğu hücum gemisi Orta Doğu'ya ulaştı
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki yarışını tamamlayamadı
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki yarışını tamamlayamadı
Üsküdar'da mahalle sakinlerinin McDonald's protestosu sürüyor
Üsküdar'da mahalle sakinlerinin McDonald's protestosu sürüyor
İsrail'de 13 suçtan hüküm giyen Bakan Ben-Gvir'e "suçlu" diyen polise disiplin cezası kararı
İsrail'de 13 suçtan hüküm giyen Bakan Ben-Gvir'e "suçlu" diyen polise disiplin cezası kararı