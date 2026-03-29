İran’dan fırlatılan füzeler sonrası İsrail'de sirenler 78 bin kez çaldı

İran’dan fırlatılan füzeler sonrası İsrail'de sirenler 78 bin kez çaldı

ABD ile birlikte İran'a karşı saldırılar başlatan İsrail'de, misillemeler nedeniyle 78 bin kez sirenler çaldı,

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran ve Hizbullah'ın attığı füzeler, roketler ve insansız hava araçları (İHA) nedeniyle İsrail genelinde 78 bin 109 kez uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarıldı.

İsrail’de siren seslerinin en çok duyulduğu yerleşim yeri Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona oldu. Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona'da Hizbullah’ın İran’a başlatılan saldırılar sonrası attığı roketler ve İHA’lar nedeniyle 154 kez uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

İran’dan fırlatılan füzeler sonrası İsrail'de sirenler 78 bin kez çaldı - Resim: 0

Sirenlerin 146 kez çaldığı Lübnan sınırındaki Misgav Am yerleşimini, ülkenin orta kesimindeki Ariel Sharon Park bölgesi ile Ramat Gan’ın izlediği aktarıldı.

İran’dan fırlatılan füzeler sonrası İsrail'de sirenler 78 bin kez çaldı - Resim: 1
İran’dan İsrail'e atılan bir füze, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bir eve isabet ederek evde hasara yol açtı.

Misillemeler nedeniyle İsrail'in orta kesimindeki Holon kenti ve çevresinde ise 145 kez siren seslerinin duyulduğu aktarılan haberde, sirenlerin en sık sabah saat 10.00 civarında devreye girdiği kaydedildi. Bu zaman diliminde toplam 7 bin 122 kez siren çaldığı belirtildi.

İran’dan fırlatılan füzeler sonrası İsrail'de sirenler 78 bin kez çaldı - Resim: 2
İran'dan İsrail'e füzeler nedeniyle Tel Aviv kentinde sirenler çaldı. Sirenler çalmasının ardından İsrailliler sığınaklara yöneldi.

Öte yandan haberde İran'ın yaptığı misillemelerin genellikle erken uyarı sistemleri tarafından önceden tespit edildiği ve sığınaklara girilmesi için "birkaç dakikalık" süre olduğu, Hizbullah’ın roket saldırılarında ise bu sürenin sadece "birkaç saniye" ile sınırlı kaldığı kaydedildi.

İran savaşta ölü sayısı açıklandı! Korkunç bilanço
İran savaşta ölü sayısı açıklandı! Korkunç bilanço
Bursa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Bursa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Trump'ın İran planına Erdoğan'dan veto! "Vururuz"
Trump'ın İran planına Erdoğan'dan veto! "Vururuz"
Çocuk suçlu cezaevinde hafız oldu Bakan Mustafa Çiftçi paylaşım yaptı
Çocuk suçlu cezaevinde hafız oldu Bakan Mustafa Çiftçi paylaşım yaptı
3 bin 500 ABD askerinin bulunduğu hücum gemisi Orta Doğu'ya ulaştı
3 bin 500 ABD askerinin bulunduğu hücum gemisi Orta Doğu'ya ulaştı
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki yarışını tamamlayamadı
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki yarışını tamamlayamadı
Üsküdar'da mahalle sakinlerinin McDonald's protestosu sürüyor
Üsküdar'da mahalle sakinlerinin McDonald's protestosu sürüyor
İsrail'de 13 suçtan hüküm giyen Bakan Ben-Gvir'e "suçlu" diyen polise disiplin cezası kararı
İsrail'de 13 suçtan hüküm giyen Bakan Ben-Gvir'e "suçlu" diyen polise disiplin cezası kararı
İçişleri Bakanlığı'ndan "sarı kodlu" alarm: Yağış ve fırtına geliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan "sarı kodlu" alarm: Yağış ve fırtına geliyor
Beykoz'da trafik kurallarına uymayan sürücülere 143 bin lira ceza yazıldı
Beykoz'da trafik kurallarına uymayan sürücülere 143 bin lira ceza yazıldı
Bizim Çocuklar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zafer sözü
Bizim Çocuklar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zafer sözü
Ameliyata alınmıştı! Cengiz Kurtoğlu'nun son sağlık durumu nasıl?
Ameliyata alınmıştı! Cengiz Kurtoğlu'nun son sağlık durumu nasıl?