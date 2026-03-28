Bizim Çocuklar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zafer sözü

A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, Romanya maçının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Hakan Çalhanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a galibiyet sözü verdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında A Milli Takım, Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Türkiye'nin, play-off finalindeki rakibi Slovakya'yı 4-3 mağlup eden Kosova oldu.

Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ı arayarak tebrik etti. 

"YEMİN OLSUN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEĞİZ"

Fotomaç'ın haberine göre; Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanım, yemin olsun Dünya Kupası'na gideceğiz. Söz veriyoruz" deyince soyunma odasında alkış tufanı koptu. 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da futbolcularımızı tek tek kutlayıp tur sözü aldı.

