Takımın başına geçmeden Arda Güler'i istedi

Son olarak İspanya LaLiga devi Real Madrid'i çalıştıran Xabi Alonso'nun yeni sezonda Liverpool'u çalıştıracağı ve yeni takımına Arda Güler'i de götüreceği belirtildi.

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de beklentilerin uzağında kalan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finale yükselen Liverpool'da Arne Slot'un geleceği belirsizliğini koruyor.

İngiliz basınında, Arne Slot'un takımdan gönderileceği ve yerine Xabi Alonso'nun geçeceği yazıldı. El Nacional'in İngiliz basınından derlediği haberlere göre; Xabi Alonso, Liverpool ile anlaşmaya varmak üzere.

Alonso ile İngiliz devi arasında yapılacak anlaşma, bununla sınırlı kalmayacak.

44 yaşındaki teknik direktörün iki transferle birlikte gelmesi bekleniyor.

ARDA GÜLER LİSTEDE

Takımın yıldız ismi Mohamed Salah ile sezon sonunda yollarını ayıracak Liverpool, Real Madrid'den Xabi Alonso'nun eski öğrencisi Arda Güler'i listesine aldı.

Milli futbolcu Arda Güler, Xabi Alonso'nun Real Madrid döneminde en güvendiği isimlerden biriydi.

İngiliz kulübü, genç yıldızı ikna etmeye çalışıyor ve yüksek maaşla birlikte ilk 11 garantisi sunuyor.

Öte yandan Xabi Alonso, Atletico Madrid'in 22 yaşındaki stoperi Marc Pubill'i de beğeniyor ve kadrosunda görmek istiyor.