Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Yasak aşk iddiaları ile gündeme gelen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti. Işıksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yasak aşk iddiaları ile gündeme gelen Işıksu, "Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Mutlu Işıksu'nun açıklaması şu şekilde:

"Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir.

Hiçbir zaman parçası olmadığım bu kirli kurguların, bağımsız mahkemeler huzurunda boşa çıkacağından en ufak bir şüphem yoktur. Mahkeme nezdinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkacağından, Allah’ın izniyle yüzde yüz eminim.

Bu kumpası kuranları, yayanları ve süreci siyasi bir linç ve operasyon aracına dönüştürenleri Allah’a havale ediyorum.

"ŞİMDİLİK İSTİFA EDİYORUM"

Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum.

Hakikat elbet tecelli edecektir.

Canımdan aziz bildiğim Adapazarı’mız için gayretle çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğim inşallah."

