Beşiktaş'tan yılın transferi: Sadio Mane teklifini duyurdular

Yeni sezona nokta atışı transferler yaparak güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş yönetimi, yılın hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı takımın, Sadio Mane'ye teklif yaptığını duyurdular.

Bu sezon beklentilerin altında haya kırıklığı oluşturan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları şimdiden yoğunlaşmaya başladı.

Beşiktaş'tan Sadio Mane'ye teklif
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, yıldız transferleri yaparak dikkat çekmek istiyor. Arap basını, Beşiktaş'ın Sadio Mane'ye teklif yaptığını duyurdu

Arap basınından Byan Nassr, Beşiktaş'ın yıldız oyuncuyla görüşerek teklif yaptığını yazdı. Yeni sezonda Al Nassr'da takımda kalmak istemeyen Sengalli yıldız, Avrupa'ya dönmek istiyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'tan gelen teklifi değerlendirmek için süre istedi. Mane'nin önümüzdeki haftalarda kararını vereceği ifade edildi.

