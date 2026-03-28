İran'dan fırlatılan misilleme füzesi doğrudan isabet etti

İran'ın yeni misillemesinin ardından İsrail'in orta kesimindeki Beyt Şemeş kenti yakınlarındaki bir yerleşime füzenin doğrudan isabet ettiği, 3 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

İran'ın art arda yaptığı iki füze misillemesi İsrail’in güneyi ile ortak kesimlerini hedef aldı. İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna göre, İsrail’in güneyindeki Necef Çölü bölgesi ve Gazze Şeridi sınırındaki yerleşimlerde sirenler çaldı.

İran füzesi İsrail'in orta kesimine doğrudan isabet kaydetti

Acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı ekipleri Yedioth Ahronot gazetesine, Beyt Şemeş yakınlarındaki Eştaol kasabasına isabet eden füze nedeniyle bazı evlerin hasara uğradığını ve ekiplerin bölgeye doğru yola çıktığını aktardı.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, İran'ın misillemesinin ardından ülkenin güneyinde doğrudan isabeti doğruladı ve bölgeye askeri kurtarma ekiplerinin gönderildiğini duyurdu.

Sağlık ekipleri, İran'ın misillemesinde bölgedeki 3 kişinin hafif yaralandığı açıkladı.