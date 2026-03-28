Anderson Talisca Fenerbahçe taraftarına seslendi: Şüpheleri olmasın

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca, takımın milli aradan daha güçlü döneceğine inandığını söyledi. Talisca, "Taraftarlarımız statlara gelerek bizi desteklesinler. Çünkü onların desteğiyle hedeflerimize ulaşabiliriz. Hem fiziksel hem de mental anlamda çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızın milli aranın devamında çok daha iyi olacağımızdan şüpheleri olmasın." dedi.

Talisca, FB TV'de konuk olduğu "Günün Röportajı" programında açıklamalarda bulundu. Gaziantep maçıyla sahalara geri döndüğünü ifade eden Talisca, "Sakatlık dönüşü olduğu için yüzde 100 bir şekilde sahada değildim ama çalışmalarımı sürdürdüm. Hazır olabilmek için bu çalışmalar ve süre almak, benim için çok önemli. Beşiktaş maçına tam anlamıyla hazır olmak için de takım arkadaşlarım gibi çalışmalarımı sürdürüyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe'de olmaktan mutlu ifade eden Talisca, "Çok büyük bir kulüpte olduğumun farkındayım ve buraya geldiğim ilk andan itibaren güzel bir adaptasyon süreci geçirdim. Hem bireysel hem de grup olarak iyi bir performans ortaya koymak için gayret ediyoruz. 5 gol daha atabilirsem kariyerimin en iyi sezonu olacak. Görünen o ki bunu da yapabilirim, 30-31 gole ulaşabilirim. Bunu da takım olarak göstereceğimiz performansla gerçekleştirebilirim. En fazla forma giyen dördüncü oyuncu olmam hakkında ise bu hocanızın size duyduğu güvenle alakalı. Göstereceğiniz performansla da bu güveni boşa çıkarmamalısınız. Dolayısıyla daha iyi bir performans ortaya koyabilmek adına elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco ile ilişkisine de değinen 32 yaşındaki oyuncu, "Hocamızla gerçekten iyi bir ilişkimiz var. İkimizin de birbirine karşı çok büyük saygısı var. Performansımın artmasında da hocamızın katkısı var. Ben takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu göstermiş olduğum performans aslında kolektif bir performans. Takımımın gösterdiği performansa yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaten benim hedefim ve amacım pozisyonum ne olursa olsun takımıma yardımcı olmak." dedi.

"Kaybetmememiz gereken puanları kaybettik"

Anderson Talisca, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacakları derbi maçın çok önemli olduğunu vurguladı.

Taraftarın muazzam şekilde takımı destekleyeceğine inandığını anlatan Talisca, "Hedefimiz için oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyor. Maalesef bazı maçlarda kaybetmememiz gereken puanları kaybettik. Ama en iyi şekilde devam etmemiz gerekiyor ki baskı yaratabilelim. Oynayacağımız maçlar zor ama bizler de en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Özellikle de bu arayı çok değerli buluyoruz. Daha güçlü bir şekilde dönebilmek adına çok çalışıyoruz. Hem kupada hem de ligde aynı çalışma arzusuyla devam etmemiz gerekiyor ki hedeflerimize ulaşabilelim." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların takıma inanması gerektiğini kaydeden Talisca, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz birlikte çok büyük işler yaptık, çok önemli maçlar kazandık. Ama maalesef kazanmamız gereken maçları kazanamadık. Bizim amacımız ve isteğimiz her maçtan galibiyetle ayrılmak. Ama sezonun geri kalanında güçlü devam edeceğiz. Güçlü bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımız statlara gelerek bizi desteklesinler. Çünkü onların desteğiyle hedeflerimize ulaşabiliriz. Hem fiziksel hem de mental anlamda çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızın milli aranın devamında çok daha iyi olacağımızdan şüpheleri olmasın."