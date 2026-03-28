Başsavcılıktan Aleyna Kalaycıoğlu açıklaması! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümraniye'de amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan Aleyna Tutuş Kalaycıoğlu'nun cezaevi şartlarıyla ilgili bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu'nun kaldığı koğuşta çok fazla sayıda kişi olduğu, sürekli kavgalar yaşandığı, havalandırma alanının yetersiz olduğu, yeterli sayıda yatak olmadığı, tutuklunun yemek yiyemediği gibi iddiaları içeren paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede, toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunmakta olup üniteden toplam 63 kişi kalmaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı odada ise 4 kişi bulunmaktadır. Ünitenin havalandırma alanı 162,1 metrekaredir. Tüm tutuklu ve hükümlülere, kurum girişi sırasında yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti, tek kullanımlık havlu ve benzeri ihtiyaçları teslim edilmekte olup, kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kalaycıoğlu'nun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikayetin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen tutuklunun kuruma kabulünün yapıldığı 24 Mart 2026 tarihinde psikolog görüşmesi yapılmış olup, görüşmeler sırasında olumlu tutum ve davranış gösterdiği ve herhangi bir şikayet dile getirmediği rapor edilmiştir. Sosyal medyaya yansıyan iddialar ile ilgili tutuklunun herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır. İzah olunan nedenlerle yapılan sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır."