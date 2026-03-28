TİKA'nın desteğiyle El Salvador'da 'Türkiye Parkı' açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın finansmanıyla El Salvador'un başkenti San Salvador’da inşa edilen ve ay yıldız formundaki anıtla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünü barındıran "Türkiye Plaza (Türkiye Parkı)", dün ziyaretçilere kapılarını açtı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan (TİKA) edinilen bilgiye göre, San Salvador'un Maquilishuat semtinde yer alan Türkiye Plaza'nın (Türkiye Parkı)" açılışına, El Salvador Devlet Başkan Yardımcısı Felix Ulloa, San Salvador Belediye Başkanı Mario Duran, Yasama Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Milletvekili Ana Figueroa, Orta Amerika Parlamentosu (PARLACEN) üyeleri, El Salvador Dışişleri Bakanlığı ve Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) yetkilileri ile ülkede görev yapan büyükelçiler ve kordiplomatik üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Bölge sakinlerinin de ilgi gösterdiği tören, iki ülke arasındaki dostluğun "somut bir sembolü olarak" öne çıktı.

Saygı duruşunda bulunulması, ardından Türkiye ile El Salvador milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, Türkiye ve El Salvador bayrakları anıt alanında göndere çekildi.

Çelenk sunumu sonrası konuşan Türkiye’nin El Salvador Büyükelçisi Gül Büyükerşen, projenin hayata geçirilmesinde destek veren Başkan Yardımcısı Ulloa, Belediye Başkanı Duran ve TİKA Başkanı Abdullah Eren’e teşekkür etti.

Büyükerşen, Atatürk’ün çağdaşlaşma ve ilerlemenin simgesi olduğunu vurgulayarak, özellikle kadın hakları alanında yaptığı reformlara dikkati çekti.

Mart ayının Dünya Kadınlar Günü’nü de kapsadığına işaret eden Büyükerşen, 1926 Medeni Kanunu ile kadın ve erkeklerin eşit haklara kavuştuğunu, 1930'lardan itibaren Türkiye’nin pek çok ülkeden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdığını hatırlattı.

Konuşmasında mart ayının tarihi anlamına da değinen Büyükerşen, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü, Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi vesilesiyle başta Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Büyükerşen, Atatürk’ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin dünya genelinde en büyük 3. diplomatik ağa sahip olduğuna ve Latin Amerika ile Karayipler bölgesine verilen öneme işaret etti.

Türkiye’nin bölgede 20 diplomatik misyonunun bulunduğunu hatırlatan Büyükerşen, Atatürk büstlerinin birçok bölge ülkesinde yer aldığını, El Salvador'un da bu zincire eklenmesinden duyduğu gururu dile getirdi.

Türkiye-El Salvador dostluğu

San Salvador Belediye Başkanı Mario Duran da iki ülke arasındaki coğrafi uzaklığa rağmen bu projenin dostluğun güçlü göstergesi olduğunu kaydetti.

Türkiye’ye parkın rekreasyonuna sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eden Duran, San Salvador’un 500. yılı anısına bastırılan hatıra parasını da Türkiye'nin San Salvador Büyükelçiliğine verdi.

Tören, üst düzey katılımcıların ve kordiplomatik temsilcilerin yer aldığı aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Türkiye Parkı, iki ülke arasındaki dostluğun, ortak değerlerin ve kültürel bağların kalıcı bir simgesi olarak başkentte yerini aldı.