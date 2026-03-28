ABD'den Orta Doğu'ya kritik sevkiyat: 3 bin 500 asker bölgeye ulaştı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesini taşıyan geminin Orta Doğu'ya ulaştığını duyurdu.

Abone ol

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Donanması’na bağlı denizciler ve Deniz Piyadeleri’nin 27 Mart’ta USS Tripoli (LHA-7) ile sorumluluk alanına ulaştığını duyurdu.

America sınıfı amfibi hücum gemisi olan USS Tripoli’nin, yaklaşık 3.500 denizci ve deniz piyadesinden oluşan Tripoli Amfibi Hazır Grubu / 31. Deniz Piyade Sefer Birliği’nin amiral gemisi olarak görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu gücün nakliye ve taarruz uçaklarının yanı sıra amfibi hücum ve taktik unsurları da bünyesinde barındırdığı ifade edildi.