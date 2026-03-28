Kosova - Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın Kosova ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

A Millî Takımımızın Kosova ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final maçının hakemleri belli oldu.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda 31 Mart 2026 Salı günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak olan müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. 

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak.

