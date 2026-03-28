BIST 12.698
DOLAR 44,42
EURO 51,22
ALTIN 6.418,21
HABER /  GÜNCEL

Ameliyata alınmıştı! Cengiz Kurtoğlu'nun son sağlık durumu nasıl?

Kaldırıldığı hastanede apar topar ameliyata alınan 66 yaşındaki ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Abone ol

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kurtoğlu’nun burun kanaması sebebiyle kaldırıldığı hastanede apar topar ameliyata alındığı öğrenildi. Gel Konuşalım'ın haberine göre, yapılan kontrollerde ünlü sanatçının iki damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Kurtoğlu’nun tıkalı damarlarından birine stent takıldığı öğrenildi.

KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Kurtoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol altında tutulduğu ortaya çıktı. Kurtoğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cumartesi günü yapılacak olan konserini ertelediğini duyurmuştu.

Sevenlerinin son durumunu merak ettiği sanatçı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

''SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ''

Kurtoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Değerli sevenlerim; öncelikle sağlık durumum gayet iyi, hepinizin içi rahat olsun. Geçirdiğim ufak bir rahatsızlıktan dolayı geçici süre aranızda olamadım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan sizlere, alanında uzman doktorlarımız ve hastane personelimize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda sahnelere geri döneceğim, sevgiyle''

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nun ekibi yapay zeka ile miting alanını kalabalık göstermeye çalıştı
Ekrem İmamoğlu'nun ekibi yapay zeka ile miting alanını kalabalık göstermeye çalıştı
Kosova - Türkiye maçının hakemi belli oldu
Kosova - Türkiye maçının hakemi belli oldu
TİKA'nın desteğiyle El Salvador'da 'Türkiye Parkı' açıldı
TİKA'nın desteğiyle El Salvador'da 'Türkiye Parkı' açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile görüştü
Bitki çaylarında demleme talimatı artık zorunlu
Bitki çaylarında demleme talimatı artık zorunlu
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığı: 34 araç, 114 taşınmaz
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığı: 34 araç, 114 taşınmaz
ABD'den Orta Doğu'ya kritik sevkiyat: 3 bin 500 asker bölgeye ulaştı
ABD'den Orta Doğu'ya kritik sevkiyat: 3 bin 500 asker bölgeye ulaştı
Takımın başına geçmeden Arda Güler'i istedi
Takımın başına geçmeden Arda Güler'i istedi
Trump'tan 'Gerald R. Ford' açıklaması: Canımızı kurtarmak için kaçtık
Trump'tan 'Gerald R. Ford' açıklaması: Canımızı kurtarmak için kaçtık
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'a gidiyor