Ameliyata alınmıştı! Cengiz Kurtoğlu'nun son sağlık durumu nasıl?

Kaldırıldığı hastanede apar topar ameliyata alınan 66 yaşındaki ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kurtoğlu’nun burun kanaması sebebiyle kaldırıldığı hastanede apar topar ameliyata alındığı öğrenildi. Gel Konuşalım'ın haberine göre, yapılan kontrollerde ünlü sanatçının iki damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Kurtoğlu’nun tıkalı damarlarından birine stent takıldığı öğrenildi.

KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Kurtoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol altında tutulduğu ortaya çıktı. Kurtoğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cumartesi günü yapılacak olan konserini ertelediğini duyurmuştu.

Sevenlerinin son durumunu merak ettiği sanatçı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

''SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ''

Kurtoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Değerli sevenlerim; öncelikle sağlık durumum gayet iyi, hepinizin içi rahat olsun. Geçirdiğim ufak bir rahatsızlıktan dolayı geçici süre aranızda olamadım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan sizlere, alanında uzman doktorlarımız ve hastane personelimize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda sahnelere geri döneceğim, sevgiyle''