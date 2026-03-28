Ekrem İmamoğlu'nun ekibi yapay zeka ile miting alanını kalabalık göstermeye çalıştı

Ekrem İmamoğlu ekibinin yönettiği 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' hesabından CHP’nin Çanakkale mitingine ait yapay zekayla çoğaltılmış insanlardan oluşan bir fotoğraf paylaşıldı.

Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'na destek için açılan hesaptan paylaşılan yapay zeka ile üretilmiş tuhaf görsel sosyal medyada alay konusu oldu.

CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ BİLE İSYAN ETTİ: NERESİNDEN TUTSAN ELİNDE KALIYOR

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk davası kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibini ve destekçilerini sert bir dille eleştirdi.

Yarkadaş, İmamoğlu'nu desteklemek amacıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı sosyal medya hesabından paylaşılan Çanakkale mitingi fotoğrafının yapay zeka ile üretilmiş bir montaj olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen bir site, mitingi kalabalık göstermek için fotoğrafın üzerinde oynuyor.

İmamoğlu’nun destekleyen sitenin sahibi ise İmamoğlu’nun ekibine seslenerek “Biz o fotoğrafı yapay zeka ile yaptık. Siz bunu niye kullandınız?” diyor.

Kısacası; CHP’li vekillerin ve İmamoğlu’nun resmi hesabının da kullandığı Çanakkale mitingi foto montajlı…

Neresinden tutsan elinde kalıyor.

Ne gerek var böyle şeylere?

Sorgulama sayfasını da paylaşan Yarkadaş "Fotonun sahte olduğu sorgulamada da çıkıyor." notunu düştü.