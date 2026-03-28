Beykoz'da trafik kurallarına uymayan sürücülere 143 bin lira ceza yazıldı

Beykoz'da gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere 143 bin 442 lira para cezası uygulandı.

Beykoz Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Kavacık, TEM kuzey-güney katılımı ve Atatürk Caddesi'nde "kaynak yapan araçlar", "cep telefonu" ve "yasak park" ihlallerine yönelik dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sahiplerine, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kendisini takip eden sürücünün geçmeye başladığı sırada geçişini beklemeden, önünde giden aracı geçmeye çalışmak", "durak içi park" ve "seyir halinde cep telefonu kullanmak" maddelerinden toplam 143 bin 442 lira idari para cezası uygulandı.