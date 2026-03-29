İran savaşta ölü sayısı açıklandı! Korkunç bilanço

ABD ve İsrail'in şiddetli hava saldırıları düzenlediği ve kara operasyonu başlatmayı düşündüğü İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1937'ye yükseldi.

İran, ABD-İsrail savaşı devam ederken ABD ve İsrail'in kara operasyonu başlatmayı hedeflediği İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı.

ÖLÜ SAYISI 1937'YE YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Caferiyan, uluslararası basına, ABD ve İsrail'in 27 gündür yürüttüğü saldırılarda yaşamını yitirenler ve yaralananlara ilişkin bilgi verdi. Caferiyan, ABD-İsrail saldırılarında aralarında 212 çocuk ile 240 kadının olduğu 1937 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırılarda 24 bin 800’ün üzerinde İranlının yaralandığını aktaran Caferiyan, bunlardan yaklaşık 4 bininin kadın, 1621’inin ise çocuk olduğunu bildirdi.

İRAN, ABD-İSRAİL SAVAŞI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

