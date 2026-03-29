BIST 12.698
DOLAR 44,42
EURO 51,22
ALTIN 6.418,21
HABER /  DÜNYA

İsrail'de 13 suçtan hüküm giyen Bakan Ben-Gvir'e "suçlu" diyen polise disiplin cezası kararı

İsrail'de 13 suçtan hüküm giyen ve sabıka kaydı bulunan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e "hüküm giymiş suçlu" diyen polis memuruna disiplin cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Abone ol

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, yürüttüğü soruşturmada, "terör örgütünü desteklemek" de dahil 13 suçtan sabıka kaydı bulunmasına rağmen Ben-Gvir'e "hüküm giymiş suçlu" ifadesinin kullanılmasını "siyasi açıklama" olarak değerlendirerek, memura disiplin cezası verme kararı aldı.

İsrail polisini "özel milis gücüne dönüştürmekle" suçlanan Bakan Ben-Gvir'in 13 suçtan sabıkası bulunuyor. Bunların arasında "ırkçılığa teşvik eden yayın yapmak", "terör örgütüyle özdeşleştiğini ifade etmek", "terör örgütü için propaganda yapmak", "yasa dışı bir toplantıya katılmak", "isyana katılmak" ve "mülke zarar vermek" gibi suçlar yer alıyor.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, polis teşkilatına siyasi ve hukuka aykırı biçimde müdahale ettiği, bunun demokratik düzeni zedelediği gerekçesiyle Ben-Gvir'in görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Ben-Gvir'in görevden alınması taleplerine ilişkin duruşmayı 15 Nisan'a ertelemişti.

