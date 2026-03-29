BIST 12.698
DOLAR 44,42
EURO 51,22
ALTIN 6.418,21
HABER /  GÜNCEL

AKOM uyardı: İstanbul’da yeni hafta boyunca yağış etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yeni haftada havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceğini duyurdu. Sıcaklıkların 12–16 derece aralığında seyretmesi beklenirken, yağışların hafta boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

Abone ol

İstanbul’da yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmini açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkili olacak hava koşullarına dair haftalık değerlendirmesini paylaştı.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da sıcaklıkların hafta boyunca 12–16 °C aralığında seyretmesi beklenirken, yağışlı havanın bütün hafta etkili olacağı tahmin edilmektedir" denildi. Açıklamada, kent genelinde çok bulutlu bir gökyüzüyle birlikte aralıklarla yağış geçişlerinin görüleceği ifade edildi.

GÜN GÜN HAVA DURUMU

AKOM’un yayımladığı haftalık tahmin raporuna göre İstanbul’da beklenen hava durumu şöyle:

30 Mart Pazartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

31 Mart Salı: Çok bulutlu, yerel yağmurlu

1 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu

2 Nisan Perşembe: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

3 Nisan Cuma: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu

4 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Raporda, hava sıcaklıklarının hafta boyunca 12 ila 16 derece arasında değişeceği belirtilirken, değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceği aktarıldı. AKOM, yağışlı hava nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiğini de hatırlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kazandere Barajı kuruma noktasına gelmişti! Doluluk oranı yağışlarla arttı
Kazandere Barajı kuruma noktasına gelmişti! Doluluk oranı yağışlarla arttı
Türkiye’de üretim yapan gofret devi iflas etti
Türkiye’de üretim yapan gofret devi iflas etti
Kim’den ABD’yi endişelendiren hamle
Kim’den ABD’yi endişelendiren hamle
Stres bitmedi dedi orayı işaret etti! Depremin büyüklüğünü de söyledi
Stres bitmedi dedi orayı işaret etti! Depremin büyüklüğünü de söyledi
Epstein hakkında bir ifşa daha! ABD'li mankenlik ajansının temsilcisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Epstein hakkında bir ifşa daha! ABD'li mankenlik ajansının temsilcisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Ateşkesi ihlal etti! İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi
Ateşkesi ihlal etti! İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi
ABD ordusu İran'a kara harekatına hazırlanıyor! Haftalarsa sürecek
ABD ordusu İran'a kara harekatına hazırlanıyor! Haftalarsa sürecek
BAE ve Bahreyn'de ABD bağlantılı 2 alüminyum tesisine füze ve İHA saldırısı
BAE ve Bahreyn'de ABD bağlantılı 2 alüminyum tesisine füze ve İHA saldırısı
İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırısında 3 gazeteci hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırısında 3 gazeteci hayatını kaybetti
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
SPK, açığa satış yasağını 10 Nisan'a kadar uzattı
SPK, açığa satış yasağını 10 Nisan'a kadar uzattı
ABD-İsrail'in hedefindeki Tahran'da patlama sesleri
ABD-İsrail'in hedefindeki Tahran'da patlama sesleri