AKOM uyardı: İstanbul’da yeni hafta boyunca yağış etkili olacak

Abone ol

İstanbul’da yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmini açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkili olacak hava koşullarına dair haftalık değerlendirmesini paylaştı.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da sıcaklıkların hafta boyunca 12–16 °C aralığında seyretmesi beklenirken, yağışlı havanın bütün hafta etkili olacağı tahmin edilmektedir" denildi. Açıklamada, kent genelinde çok bulutlu bir gökyüzüyle birlikte aralıklarla yağış geçişlerinin görüleceği ifade edildi.

GÜN GÜN HAVA DURUMU

AKOM’un yayımladığı haftalık tahmin raporuna göre İstanbul’da beklenen hava durumu şöyle:

30 Mart Pazartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

31 Mart Salı: Çok bulutlu, yerel yağmurlu

1 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu

2 Nisan Perşembe: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

3 Nisan Cuma: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu

4 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Raporda, hava sıcaklıklarının hafta boyunca 12 ila 16 derece arasında değişeceği belirtilirken, değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceği aktarıldı. AKOM, yağışlı hava nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiğini de hatırlattı.