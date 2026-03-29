Mersin'de heyelan! Yol yarıldı, evler zarar gördü...

Mersin'in Mezitli ilçesinin yüksek kesimindeki mahallede meydana gelen heyelanda yol yarıldı, bazı evler zarar gördü.

İlçenin 1200 rakımdaki Fındıkpınarı Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi.

Toprak kayması nedeniyle bölgedeki bazı evler zarar gördü, bir yapı da askıda kaldı.

İkametlerin çevresindeki kaldırım ve istinat duvarları çöktü, mahalleden geçen yolda yarık oluştu.

- Bölgeye giriş kapatıldı

Can kaybının yaşanmadığı bölgeye ulaşımın sağlandığı Atatürk Caddesi, araç ve yaya geçişine kapatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, zemin kayması yaşanan alanda inceleme başlattı.

Mühendislerin de aralarında olduğu ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

