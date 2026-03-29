Aydın'da sağanak hayatı felç etti! Ev ve iş yerlerini su bastı

Aydın'ın İncirliova ve Söke ilçelerinde sağanak etkili oldu. Kent etkili olan sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Özellikle bazı ev, iş yeri ve hayvan damlarını su bastı. Mezarlıklarda hasar meydana geldi.

Aydın'ın İncirliova ve Söke ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Kentte dün başlayan sağanak nedeniyle Söke ilçesindeki Kisir Çayı taştı.

Taşkın suları Kisir Mahallesi'ne ulaştı, bazı ev, iş yerleri ve hayvan damlarını su bastı. Mahalle mezarlığında da sular nedeniyle hasar oluştu.

Mahalle muhtarı Aydın İnegöl, yağmurun bölgeyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Hayvan damını su basan Türkan Türkan ise "Su içinde kaldık. Buralar deniz gibi oldu. Yem karma ve süt makinesi bozuldu. Hayvanlarımız sabaha kadar bağırdı. Geçenki su baskınında da koyunlarım ölmüştü." dedi.

Karacahayıt Mahallesi'nde ise dere taştı, bazı evleri su bastı. Bağarası Mahallesi'nde sel suları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları AFAD ekipleri lastik botla kurtardı.

İncirliova ilçesinde Şirindere mevkisindeki yolun bir kısmı çöktü.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD cezaevindeki Maduro’dan ilk açıklama
ABD cezaevindeki Maduro’dan ilk açıklama
Hizbullah, İsrail ordusuna ait çok sayıda hedefe saldırı düzenledi
Hizbullah, İsrail ordusuna ait çok sayıda hedefe saldırı düzenledi
Tekirdağ'da trafik polisini yaralayan sürücünün davası 4 günde sonuçlandı
Tekirdağ'da trafik polisini yaralayan sürücünün davası 4 günde sonuçlandı
Alanya açıklarında balıkçı teknesi battı: 2 kişi yüzerek kurtuldu
Alanya açıklarında balıkçı teknesi battı: 2 kişi yüzerek kurtuldu
Maltepe'de trafikte tartışan sürücüye 180 bin lira para cezası
Maltepe'de trafikte tartışan sürücüye 180 bin lira para cezası
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemeleri TBMM gündeminde
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemeleri TBMM gündeminde
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
THY, bugün 203 bin yolcu taşıyacak
THY, bugün 203 bin yolcu taşıyacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan mesleki yeterlilik belgesi paylaşımı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan mesleki yeterlilik belgesi paylaşımı
Bakanlık duyurdu: İşte Türkiye'nin gaz depolarındaki doluluk oranı
Bakanlık duyurdu: İşte Türkiye'nin gaz depolarındaki doluluk oranı
İran'dan ABD'nin Suudi Arabistan'daki üssüne şok saldırı: ABD askerleri çok sayıda uçak...
İran'dan ABD'nin Suudi Arabistan'daki üssüne şok saldırı: ABD askerleri çok sayıda uçak...
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı