İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı

İçişleri Bakanlığı, "İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları" sistemini hayata geçirdi. Buna göre, trafik güvenliğini sağlamak ve sürücüleri hız sınırı uyarılarına uymaya teşvik etmek amaçlanıyor. Yeni sistemle artık sürücüler güzergahları üzerindeki tüm radar ve kontrol noktalarını anlık görebilecek

Abone ol

Hız denetimlerinde yeni dönem başladı. Radar ve trafik denetim noktaları artık harita üzerinden görülebilecek. İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğini sağlamak ve sürücüleri hız sınırı uyarılarına uymaya teşvik etmek amacıyla yeni bir sistem daha devreye aldı. Buna göre artık sürücüler güzergahları üzerindeki tüm radar ve kontrol noktalarını anlık görebilecek.



Yeni sistem İçişleri Bakanlığının internet sitesinde oluşturulan sayfada yer alıyor. Sürücüler, “İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları” kategorisiyle yaklaşık 30 dakikada bir güncellenen haritaya ulaşabiliyor.



“İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları” kategorisine giren sürücülerin önüne "Nereden" ve "Nereye" olmak üzere iki ana bölüm çıkıyor.

Bu alanlar yola çıkılacak il ve ilçe, gidilecek il ve ilçe şeklinde doldurulduktan sonra "Rota oluştur"a bastıktan sonra rota üzerindeki radar, hız koridoru ve kontrol noktaları görüntüleniyor.

Örneğin İstanbul Sarıyer'den Manisa Soma'ya gidecek bir sürücünün rotasında 2 adet radar noktasıyla birlikte 16 kontrol noktası ve 3 hız koridoru bulunuyor.

Bir başka örnek olarak, İstanbul Beylikdüzü'nden Tekirdağ Şarköy'e gitmek isteyen bir sürücünün önüne dört radar noktası, 7 kontrol noktası ve 16 hız koridoru çıkacak.



2026 RADAR CEZALARI

Radar cezaları, hız sınırını aşma oranına göre kademeli olarak artırılıyor. En düşük ceza 2 bin TL (6-10 km/s arası), en yüksek ceza ise 30 bin TL (66 km/s ve üzeri) olarak biliniyor. Toleransın kalktığı yeni sistemde hız sınırını 6 km/s ve üzeri aşanlara ceza uygulanmıyor. Yüzde 10-30 arası aşım 2 bin 719 TL, yüzde 30-50 arası 5 bin 662 TL, yüzde 50'den fazla aşım ise 11 bin 631 TL'den başlıyor.