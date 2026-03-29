Maltepe'de trafikte tartışan sürücüye 180 bin lira para cezası

Maltepe'de trafikteyken başka bir sürücüyle tartışan sürücüye, 180 bin lira para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriye çalışmaları kapsamında, bazı sosyal medya hesaplarında, trafikteyken başka bir aracın sürücüsüyle tartıştığı anlara ait görüntüleri paylaşılan sürücünün B.K. olduğu belirlendi.

Yakalanan sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira para cezası kesildi.

Araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü B.K, adli işlemler için polis merkezine teslim edildi.

