DÜNYA

NY'den Musk iddiası: İran savaşı görüşmesine katıldı

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin, ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine dahil olduğu iddia edildi.

New York Times (NYT) gazetesinin bilgi sahibi iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş konusunda Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yetkililer, görüşmede Orta Doğu'daki ve küresel petrol ticaretinin yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ele alındığını aktardı.

Telefon görüşmesine iş insanı Elon Musk'ın da dahil olduğu ileri sürüldü.

Musk'ın görüşmeye hangi amaçla katıldığı ya da konuşmaya aktif şekilde dahil olup olmadığı bilinmiyor. Yetkililer, bu durumun Trump ile Musk arasındaki ilişkilerin yeniden düzeldiğine işaret edebileceğini belirtiyor.

Her iki hükümet de resmi açıklamalarında Musk'ın görüşmeye dahil edildiğinden bahsetmedi.

Modi, ABD Başkanı Trump ile 24 Mart'ta yaptığını duyurduğu telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açık, güvenli ve erişilebilir kalmasının tüm dünya için önem taşıdığını belirttiğini ifade etmişti.

ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan Sorumlu Özel Temsilcisi ve Yeni Delhi Büyükelçisi Sergio Gor da görüşmede Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının önemi dahil olmak üzere Orta Doğu'daki mevcut durumun ele alındığı bilgisini paylaşmıştı.

Beyannamede süre doluyor! Kimler ceza ödeyecek?
Afganistan'da aşırı hava olayları nedeniyle 17 kişi öldü
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan ABD ve İsrail'e karşı D8 çağrısı
Batman'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aydın'da sağanak hayatı felç etti! Ev ve iş yerlerini su bastı
ABD cezaevindeki Maduro'dan ilk açıklama
Hizbullah, İsrail ordusuna ait çok sayıda hedefe saldırı düzenledi
Tekirdağ'da trafik polisini yaralayan sürücünün davası 4 günde sonuçlandı
Alanya açıklarında balıkçı teknesi battı: 2 kişi yüzerek kurtuldu
Maltepe'de trafikte tartışan sürücüye 180 bin lira para cezası
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemeleri TBMM gündeminde
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
