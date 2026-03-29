Macron, İsrail'in Kudüs Latin Patriği'ni engellemesini kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ile beraberindekilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişinin İsrail polisince engellenmesini kınadı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pizzaballa'nın, İsrail polisi tarafından engellenmesine tepki gösterdi.

Kudüs Hristiyanları ve Kudüs Latin Patriği Pizzaballa ile "tam dayanışma" içinde olduğunu belirten Macron, İsrail polisinin bu kararını kınadığını vurguladı.

Emmanuel Macron, İsrail polisinin bu hamlesinin, "Kudüs'teki kutsal yerlerin statüsüne ilişkin ihlallerdeki endişe verici artışa" bir yenisini eklediği değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Macron, Kudüs'te tüm dinler için ibadet özgürlüğünün güvence altına alınması çağrısı yaptı.

Hristiyan inancına göre Paskalya Yortusu öncesindeki pazar günü, Hazreti İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce Kudüs'e gelişi ve palmiye yapraklarıyla karşılanışının kutlandığı "Palmiye Pazarı"nda, Katolik Kilisesi'nin Kudüs'teki en üst düzeydeki temsilcisinin, "Kutsal Kabir Kilisesi" olarak da bilinen Kıyamet Kilisesi'ndeki ayine girişinin, İsrail tarafından engellenmesi İtalya hükümetinin de tepkisini çekmişti.

Dünyanın en çirkin şehri olarak biliniyordu: Şimdi turistler akın ediyor
Dünyanın en çirkin şehri olarak biliniyordu: Şimdi turistler akın ediyor
NATO’dan Türkiye için geri sayım mesajı: Zirveye 100 gün kaldı
NATO’dan Türkiye için geri sayım mesajı: Zirveye 100 gün kaldı
Eyyüp Kadir İnan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok sert yanıt!
Eyyüp Kadir İnan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok sert yanıt!
Çin'de dünyanın ilk monoklonal antikor hepatit D tedavisi uygulanmaya başlandı
Çin'de dünyanın ilk monoklonal antikor hepatit D tedavisi uygulanmaya başlandı
Muhittin Böcek'in Özel Kalemi de tutuklamaya sevk edildi
Muhittin Böcek'in Özel Kalemi de tutuklamaya sevk edildi
Soruşturmalar muhalefet partisi belediyelerine mi yapılıyor? Mustafa Çiftçi sayı açıkladı
Soruşturmalar muhalefet partisi belediyelerine mi yapılıyor? Mustafa Çiftçi sayı açıkladı
ABD halkı Trump'a resti çekti! Oğlu da Barron Trump da orduya katılsın
ABD halkı Trump'a resti çekti! Oğlu da Barron Trump da orduya katılsın
Elazığ'da kural ihlali yapan sürücülere 493 bin 243 lira ceza kesildi
Elazığ'da kural ihlali yapan sürücülere 493 bin 243 lira ceza kesildi
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a kilisede saldırı girişimi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a kilisede saldırı girişimi
Sır dolu yangının çıktığı ABD uçak gemisi Hırvatistan'a ulaştı
Sır dolu yangının çıktığı ABD uçak gemisi Hırvatistan'a ulaştı
İstanbul'da hava koşulları nedeniyle uçuşlar iptal
İstanbul'da hava koşulları nedeniyle uçuşlar iptal