Muhittin Böcek'in Özel Kalemi de tutuklamaya sevk edildi

Muhittin Böcek'in Özel Kalemi de tutuklamaya sevk edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek hakkında yürütülen soruşturmada Özel Kalem Yasin Yellice, gözaltına alındıktan sonra savcılık sorgusunun ardından “tutuklama” talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında "rüşvet verme" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Böcek'in Özel Kalemi Yasin Yellice gözaltına alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarının ardından daha önce Böcek'in şoförleri tutuklanmıştı.

Böcek'in tutuklanan şoförlerinin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın ya da ekibinin elinde çanta yoktu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in çalışma ekibine yönelik adli işlemler sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Böcek'in şoförlerinin tutuklanmasının ardından, belediye Özel Kalemi Yasin Yellice Antalya'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Yellice, savcılık sorgusunun tamamlanmasıyla birlikte "tutuklama" talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

BAKAN GÜRLEK: BÖCEK İTİRAF EDECEK ZAMANI VAR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Muhittin Böcek’in 2024 yılında Manisa'da bir benzin istasyonuna gidip Özgür Özel’e para verdiğini" ifade etmiş ve "Muhittin Böcek bunu itiraf edecek. Zamanı var" demişti.

