Eyyüp Kadir İnan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok sert yanıt!

Eyyüp Kadir İnan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarının ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

Kendi partisi resmen bir çukura dönmüş, ahlak erozyonu her alanda, yönettikleri belediyelerde paçalardan akarken, çıkmış utanmadan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize dil uzatıyor… Misliyle iade ediyoruz! Hodri meydan: Yüreğin yetiyorsa İzmir'de sandığı kuralım! Uşak'ta seçimlere gidelim.

"Kendi genel başkanlık koltuğuna kurultayda rüşvetle, delege borsasıyla oturduğu için; başkalarının ortaya koyduğu her demokratik tercihi ve onurlu duruşu kendi çapsızlığıyla, kendi kirli zihniyetiyle değerlendirmesine şaşırmıyoruz. Tüm CHP’liler artık 'CHP içinde durulacak parti olmaktan çıktı' diye bas bas bağırıyor! Biz Özlem Hanım'ın duruşunun sonuna kadar yanındayız! Özlem Hanım, Aydınlıların Büyükşehir Başkanıdır; Aydın'ın hakkını, hukukunu koruyor. Sen ise imar rantçılarının genel başkanısın Özgür Özel! Hırsızların hakkını savunuyorsun. Bir rehineye düşen görev bu çünkü. Çıkmış bir de aklınca 'Hodri meydan, Aydın'da seçime gidelim' diye şov yapıyor. Madem o kadar cesursun, hodri meydan; gel Uşak’ta seçime gidelim! Ya da dur, daha da ileri gidiyorum: Yüreğin yetiyorsa gel bu pazar İzmir’de sandığı kuralım! Var mısın? Bu blöfleri git, beceriksizliğinle 2 sene içinde geriye götürdüğün illerde yap! Savunduğu hırsızların diliyle konuşmayı siyasette marifet sanan bu zihniyete net söylüyoruz: Sen, sana 'sevimli şempanze' diyen hırsızların kuklasısın! Kasketinle şov yapmayı bırak ve önce o çukura dönmüş partini topla!" diyerek yanıt verdi.