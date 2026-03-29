Paşinyan’a kilisede saldırı girişimi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a, Erivan’daki Aziz Anna Kilisesi’nde katıldığı ayin sırasında iki kişi tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a, kilisede saldırı girişiminde bulunuldu.

Ermenistan basınındaki haberlere göre, Erivan'daki Aziz Anna Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılan Paşinyan'a yaklaşan 2 kişi saldırı girişiminde bulundu.

Saldırı, korumaların müdahalesiyle engellenirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Ermenistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin, "holiganlık ve kamu görevlisinin yasal hizmet ile siyasi faaliyetlerine müdahale" şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tottenham’da Igor Tudor dönemi sona erdi
Tottenham’da Igor Tudor dönemi sona erdi
Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: Hesabını verecek
Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: Hesabını verecek
Fenerbahçe Opet final serisine galibiyetle başladı
Fenerbahçe Opet final serisine galibiyetle başladı
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Macron, İsrail'in Kudüs Latin Patriği'ni engellemesini kınadı
Macron, İsrail'in Kudüs Latin Patriği'ni engellemesini kınadı
Dünyanın en çirkin şehri olarak biliniyordu: Şimdi turistler akın ediyor
Dünyanın en çirkin şehri olarak biliniyordu: Şimdi turistler akın ediyor
NATO’dan Türkiye için geri sayım mesajı: Zirveye 100 gün kaldı
NATO’dan Türkiye için geri sayım mesajı: Zirveye 100 gün kaldı
Eyyüp Kadir İnan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok sert yanıt!
Eyyüp Kadir İnan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok sert yanıt!
Çin'de dünyanın ilk monoklonal antikor hepatit D tedavisi uygulanmaya başlandı
Çin'de dünyanın ilk monoklonal antikor hepatit D tedavisi uygulanmaya başlandı
Muhittin Böcek'in Özel Kalemi de tutuklamaya sevk edildi
Muhittin Böcek'in Özel Kalemi de tutuklamaya sevk edildi
Soruşturmalar muhalefet partisi belediyelerine mi yapılıyor? Mustafa Çiftçi sayı açıkladı
Soruşturmalar muhalefet partisi belediyelerine mi yapılıyor? Mustafa Çiftçi sayı açıkladı
ABD halkı Trump'a resti çekti! Oğlu da Barron Trump da orduya katılsın
ABD halkı Trump'a resti çekti! Oğlu da Barron Trump da orduya katılsın