Fenerbahçe Opet final serisine galibiyetle başladı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 85-70 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, play-off final serisinde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği sarı-lacivertlilerin 18-17'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyrekte etkili performansını sürdüren ev sahibi ilk devreyi 39-31 önde tamamladı.

Fenerbahçe Opet, üçüncü çeyrekte rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında farkı açtı ve son çeyreğe 71-48 önde girdi.

Karşılaşmanın son çeyreği sarı-lacivertlilerin 85-70 üstünlüğüyle sonuçlandı ve Fenerbahçe Opet, final serisinde 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertli ekibin ev sahibi avantajına sahip olduğu final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2025-2026 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

