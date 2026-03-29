Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: Hesabını verecek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kuşadası’nda yaptığı açıklamalarda kendisi ve ailesine yönelik iddiaların mesnetsiz olduğunu belirterek, bu sözlerin hesabının yargı önünde sorulacağını ifade etti. Çerçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

İmamoğlu'nun tutukluluğunun son bulması ve erken seçim talebiyle CHP tarafından düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 101'incisi Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde gerçekleştirildi. Burada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'a "seçim" çağrısı yaptı, Özlem Çerçioğlu'nu işaret etti.

Özel, kalabalığın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu kastederek, "Özlem pabucu yarım çık dışarıya oynayalım" sloganı atması üzerine, "Özlem sokağa çıkabiliyor mu? O yapamıyorsa ben milli irade hırsızlığının en tepesine sesleniyorum: Ey Erdoğan! Sen almadığın bir seçimi siyasi kapkaçla cebine koymaya kalktın. Çok mu güveniyorsun Özlem’e, çok mu inanıyorsun Özlem’e? AK Parti elinde, iktidar elinde, Özlem elinde; teklif burada. Aydın'da, CHP ve AK Parti isterse seçimleri yenileyebiliyoruz. Adayın Özlem’i çıkar karşımıza, koyalım sandığı ortaya, kararı Aydın versin. Hodri meydan" dedi.

'İFTİRALARIN HESABINI VERECEK'

Özel'in bu sözlerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sert tepki gösterdi.

Çerçioğlu, yaptığı açıklamada, Özel’in sözlerinin mesnetsiz olduğunu öne sürerek, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası'nda gerçekleştirdiği açık hava toplantısında mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir! Kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerini kullandı.

Açıklamasını kamuoyuna duyurduğunu belirten Çerçioğlu, sürecin hukuki zeminde takip edileceğini vurguladı.

