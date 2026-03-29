Mert Hakan Yandaş’ın cezaevi fotoğrafı ortaya çıktı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Abdurrahman Bayram’ın da bulunduğu birçok isim tutuklanırken, soruşturma geniş yankı uyandırdı. Kısa süre sonra serbest bırakılan Abdurrahman Bayram, cezaevinde Mert Hakan Yandaş ile çekilen fotoğrafı paylaşarak dikkat çekti.

Futbolda bahis operasyonu geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında aralarında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Abdurrahman Bayram'ın da bulunduğu birçok isim tutuklandı. 

Soruşturma kapsamında tutuklandıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılan Abdurrahman Bayram, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZAEVİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI 

Bayram, cezaevi günlerinden Mert Hakan Yandaş ile birlikte oldukları bir fotoğraf yayınladı. 

Fotoğrafta her iki futbolcunun da ellerinde tespih taşıdığı görülüyor. Bayram, paylaşımına kum saati emojisi de ekleyerek takipçilerinin dikkatini çekti. 

İDDİANAME HAZIRLANDI: EN AZ 4 YIL HAPSİ İSTENDİ 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Yandaş hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından iki ismin de 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Hükümet ile ordu arasında gerilim! "Ordu çöküşün eşiğinde"
Hükümet ile ordu arasında gerilim! "Ordu çöküşün eşiğinde"
Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel’e seçim çağrısı
Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel’e seçim çağrısı
Paşinyan’a kilisede saldırı girişimi
Paşinyan’a kilisede saldırı girişimi
Tottenham’da Igor Tudor dönemi sona erdi
Tottenham’da Igor Tudor dönemi sona erdi
Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: Hesabını verecek
Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: Hesabını verecek
Fenerbahçe Opet final serisine galibiyetle başladı
Fenerbahçe Opet final serisine galibiyetle başladı
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Macron, İsrail'in Kudüs Latin Patriği'ni engellemesini kınadı
Macron, İsrail'in Kudüs Latin Patriği'ni engellemesini kınadı
Dünyanın en çirkin şehri olarak biliniyordu: Şimdi turistler akın ediyor
Dünyanın en çirkin şehri olarak biliniyordu: Şimdi turistler akın ediyor
NATO’dan Türkiye için geri sayım mesajı: Zirveye 100 gün kaldı
NATO’dan Türkiye için geri sayım mesajı: Zirveye 100 gün kaldı
Eyyüp Kadir İnan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok sert yanıt!
Eyyüp Kadir İnan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok sert yanıt!
Çin'de dünyanın ilk monoklonal antikor hepatit D tedavisi uygulanmaya başlandı
Çin'de dünyanın ilk monoklonal antikor hepatit D tedavisi uygulanmaya başlandı