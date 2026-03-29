Mert Hakan Yandaş’ın cezaevi fotoğrafı ortaya çıktı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Abdurrahman Bayram’ın da bulunduğu birçok isim tutuklanırken, soruşturma geniş yankı uyandırdı. Kısa süre sonra serbest bırakılan Abdurrahman Bayram, cezaevinde Mert Hakan Yandaş ile çekilen fotoğrafı paylaşarak dikkat çekti.

Abone ol

Soruşturma kapsamında tutuklandıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılan Abdurrahman Bayram, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZAEVİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Bayram, cezaevi günlerinden Mert Hakan Yandaş ile birlikte oldukları bir fotoğraf yayınladı.

Fotoğrafta her iki futbolcunun da ellerinde tespih taşıdığı görülüyor. Bayram, paylaşımına kum saati emojisi de ekleyerek takipçilerinin dikkatini çekti.

İDDİANAME HAZIRLANDI: EN AZ 4 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Yandaş hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından iki ismin de 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.