Hükümet ile ordu arasında gerilim! "Ordu çöküşün eşiğinde"

İsrail-İran-ABD savaşı sürerken, İsrail’de Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in ordunun personel eksikliği nedeniyle “çöküşün eşiğinde” olduğu yönündeki uyarısı, siyasi kademe ile askeri kanat arasında ciddi bir gerilime yol açtı.

İsrail basınında yer alan analizde, Zamir’in kabinede yaptığı uyarıya hükümetten gelen sert tepkilerin, güvenlik kaygılarından çok siyasi hesaplarla hareket edildiği eleştirilerini beraberinde getirdiği belirtildi.

İSRAİL ORDUSUNDA KRİZ

Haberde, İsrail ordusunun uzun süredir devam eden savaş nedeniyle ciddi bir insan gücü krizi yaşadığı, özellikle yedek kuvvetler üzerindeki yükün kritik seviyeye ulaştığı ifade edildi.

Analizde, hükümetin zorunlu askerlik süresinin uzatılması ve ultra-Ortodoks Yahudilerin askere alınması gibi temel kararları ertelediği, bunun da askeri kapasiteyi zayıflattığı kaydedildi.

"İSRAİL HEDEFLERE ULAŞMAKTA BAŞARISIZ OLDU"

Maariv’in haberine göre, İsrail’in stratejik hedeflerine ulaşmakta başarısız olduğu vurgulandı. Bu durumun başlıca sorumluluğunun Başbakan Netanyahu ve kabinesine ait olduğu görüşüne yer verildi.

ULUSAL DAYANIKLILIKTA "ÇÖKÜŞ" UYARISI

Analize göre, İsrail’de asıl tehlike askeri zayıflamadan öte, ulusal dayanıklılığın içten çökmesi.

Maariv, çöküşün başlıca unsurlarını 5 maddede şöyle sıraladı:

1- Güven krizi: Halk ile devlet arasındaki “yazılı olmayan sözleşmenin” bozulduğu, vatandaşların alınan kararların siyasi çıkarlarla şekillendiğini düşündüğü belirtildi.

2- Toplumsal kutuplaşma: Ordu ve komuta kademesine yönelik siyasi saldırıların, toplumsal birlikteliği zayıflattığı ifade edildi.

3- Yedek sisteminde aşınma: Yedek askerlerin ailevi, ekonomik ve psikolojik olarak ciddi bir yük altında olduğu, sistemin sürdürülemez hale geldiği kaydedildi.

4 - Stratejik vizyon eksikliği: Savaşın “ertesi gününe” dair net bir planın olmamasının toplumda umutsuzluk yarattığı vurgulandı.

5 - Dayanışma kaybı: Tahliye edilen siviller ve rehineler konusundaki belirsizliklerin toplumsal bağları zayıflattığı ifade edildi.

"İÇTEN ÇÖKÜŞ" EN BÜYÜK RİSK

Haberde, ulusal dayanıklılıktaki bu aşınmanın “en tehlikeli çöküş” olduğu, sistemin içeriden zayıflamasına yol açtığı belirtildi.

Ordunun zamanla yeniden inşa edilebileceği ancak kaybedilen toplumsal güven ve birlikteliğin yeniden tesis edilmesinin çok daha uzun süreceği vurgulandı.