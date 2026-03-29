Dünyanın en çirkin şehri olarak biliniyordu: Şimdi turistler akın ediyor

Yıllar önce Hollanda basınında yer alan olumsuz eleştirilerin ardından rehber Nicolas Buissart tarafından başlatılan alternatif turlar, Charleroi’nin çehresini değiştirdi.

Yaklaşık 15 yıldır düzenlenen profesyonel geziler; ziyaretçileri yıkılmaya yüz tutmuş depolar, grafitilerle kaplı duvarlar ve devasa çelik kalıntıları arasında dolaştırarak kentin endüstriyel geçmişine farklı bir perspektif sunuyor.

MERAKLILARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Fransızca konuşulan Valonya bölgesinin eski ekonomik gücünü yansıtan bu yapılar, bugün "urbex" olarak bilinen kentsel keşif meraklılarının odağında yer alıyor. Fotoğrafçılar ve macera arayan gezginler, kentin çöküş döneminden kalan estetik dokuyu yerinde incelemek amacıyla bölgeye akın ediyor. Rehber Buissart, bölgedeki manzarayı "kapitalizmin geride bıraktığı somut atıklar" olarak tanımlarken, turistler bu endüstriyel yıkımın sunduğu özgün atmosferi deneyimlemek için turlara katılıyor.

KÖMÜR MADENCİLİĞİNDEN MODERN TURİZME

Bir dönem kömür madenciliğiyle Avrupa’nın sanayi devleri arasında yer alan Charleroi’de, son maden ocağının kapanmasının üzerinden 40 yıldan fazla süre geçti. Ekonomik dönüşüm sürecini tamamlamaya çalışan kent, günümüzde hem sanayi mirası turlarıyla hem de uluslararası havayolu trafiğinin merkezlerinden biri olan havalimanıyla dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, beton ve çelik yığınlarının oluşturduğu bu yeni estetiğin, kente farklı bir kimlik kazandırdığını belirtiyor.

