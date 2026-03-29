Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Antalya'da kış geri döndü. Korkuteli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Kırkpınar, Taşkesiği ve Kızılcadağ mahallelerinde yollar ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri kar küreme çalışmaları için seferber oldu.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından aniden bastıran soğuk hava ve yağışlı sistem, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışına dönüştü. Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın yerini kara bırakmasıyla birlikte, ilçenin yüksek kesimlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

MAHALLELER BEYAZA BÜRÜNDÜ, ULAŞIM DURDU

Kar yağışının yoğun olarak görüldüğü Kırkpınar, Taşkesiği ve Kızılcadağ mahallelerinde kar kalınlığı kısa sürede artarken, bölge tamamen beyaza büründü. Yoğun kar birikintileri nedeniyle bazı kara yolları araç trafiğine kapandı. Bölgedeki ulaşımın durması üzerine vatandaşların mağdur olmaması adına yerel yönetim birimleri acil eylem planını devreye soktu.

İŞ MAKİNELERİYLE ARALIKSIZ MÜCADELE

Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları yeniden trafiğe açmak amacıyla vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Çok sayıda iş makinesi ve personelle sahaya inen ekipler, kar küreme ve yol açma faaliyetlerini olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürüyor. Çalışmaların öncelikle ana arterler ve yerleşim birimlerini birbirine bağlayan kritik yollar üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.