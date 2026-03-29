NATO’dan Türkiye için geri sayım mesajı: Zirveye 100 gün kaldı

NATO’dan Türkiye için geri sayım mesajı: Zirveye 100 gün kaldı

NATO, 2026’da Ankara’da yapılacak liderler zirvesine ilişkin geri sayımın başladığını ve toplantıya 100 gün kaldığını duyurdu. Türkiye’nin ikinci kez ev sahipliği yapacağı zirvede, üye ülkeler ittifakın öncelikli gündem maddelerini değerlendirecek.

NATO, 2026 yılında Türkiye’de düzenlenecek zirve öncesinde geri sayımın başladığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, liderler buluşmasına yalnızca 100 gün kaldığı belirtildi.

7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek zirvede, üye ülkelerin liderleri bir araya gelerek ittifakın gündemindeki kritik başlıkları ele alacak. Türkiye, daha önce 2004 yılında İstanbul’da ev sahipliği yaptığı zirvenin ardından ikinci kez bu önemli organizasyonu düzenlemiş olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin'de dünyanın ilk monoklonal antikor hepatit D tedavisi uygulanmaya başlandı
Çin'de dünyanın ilk monoklonal antikor hepatit D tedavisi uygulanmaya başlandı
Muhittin Böcek'in Özel Kalemi de tutuklamaya sevk edildi
Muhittin Böcek'in Özel Kalemi de tutuklamaya sevk edildi
Soruşturmalar muhalefet partisi belediyelerine mi yapılıyor? Mustafa Çiftçi sayı açıkladı
Soruşturmalar muhalefet partisi belediyelerine mi yapılıyor? Mustafa Çiftçi sayı açıkladı
ABD halkı Trump'a resti çekti! Oğlu da Barron Trump da orduya katılsın
ABD halkı Trump'a resti çekti! Oğlu da Barron Trump da orduya katılsın
Elazığ'da kural ihlali yapan sürücülere 493 bin 243 lira ceza kesildi
Elazığ'da kural ihlali yapan sürücülere 493 bin 243 lira ceza kesildi
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a kilisede saldırı girişimi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a kilisede saldırı girişimi
Sır dolu yangının çıktığı ABD uçak gemisi Hırvatistan'a ulaştı
Sır dolu yangının çıktığı ABD uçak gemisi Hırvatistan'a ulaştı
İstanbul'da hava koşulları nedeniyle uçuşlar iptal
İstanbul'da hava koşulları nedeniyle uçuşlar iptal
Eskişehir'de arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla vurulan çocuk öldü
Eskişehir'de arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla vurulan çocuk öldü
Medipol uzmanı uyardı: Yanlış yatak ve yastık omurga yapısını bozuyor!
Medipol uzmanı uyardı: Yanlış yatak ve yastık omurga yapısını bozuyor!
BAE'li yetkiliden "İran tazminat ödemeli" çıkışı
BAE'li yetkiliden "İran tazminat ödemeli" çıkışı