NATO’dan Türkiye için geri sayım mesajı: Zirveye 100 gün kaldı

NATO, 2026’da Ankara’da yapılacak liderler zirvesine ilişkin geri sayımın başladığını ve toplantıya 100 gün kaldığını duyurdu. Türkiye’nin ikinci kez ev sahipliği yapacağı zirvede, üye ülkeler ittifakın öncelikli gündem maddelerini değerlendirecek.

7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek zirvede, üye ülkelerin liderleri bir araya gelerek ittifakın gündemindeki kritik başlıkları ele alacak. Türkiye, daha önce 2004 yılında İstanbul’da ev sahipliği yaptığı zirvenin ardından ikinci kez bu önemli organizasyonu düzenlemiş olacak.