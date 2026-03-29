DÜNYA

Afganistan'da aşırı hava olayları nedeniyle 17 kişi öldü

Afganistan'da etkili olan sel, heyelan ve şiddetli fırtına nedeniyle son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Ülkenin batı, orta ve kuzeybatı kesimlerinde aşırı hava olayları etkili olmaya devam ediyor.

Afganistan Ulusal Afet Yönetim Sözcüsü Yusuf Hammad, yaptığı açıklamada, 13 eyaletin sel, heyelan ve şiddetli fırtınadan etkilendiğini belirtti.

Hammad, bu hava olaylarında son 24 saatte 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 26 kişinin yaralandığını bildirdi.

Afetler sonucu 147 evin tamamen ya da kısmen yıkıldığını, yaklaşık 80 kilometrelik kara yolunun zarar gördüğünü ifade eden Hammad, tarım arazileri ile sulama kanallarının tahrip olduğunu aktardı.

Ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürmesi nedeniyle can kayıplarının artması bekleniyor.

