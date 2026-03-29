Medipol uzmanı uyardı: Yanlış yatak ve yastık omurga yapısını bozuyor!

Günün sekiz saatini uyuyarak geçirdiğimiz düşünüldüğünde, yatak ve yastığın sıradan bir konfor meselesi olmadığı açıkça ortaya çıkıyor. Uzmanlar, boyun ve bel ağrılarının büyük bölümünün aslında fark edilmeden süregelen yanlış yatak ve yastık kullanımından kaynaklandığını vurguluyor. Omurgayı doğru desteklemeyen bir yatak, yıllarca süren kronik ağrıların, kas spazmlarının ve fıtığın habercisi olabiliyor. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi’nden Doç. Dr. Hamza Sucuoğlu, bu görünmez tehlikeye dikkat çekerek hem yatak hem de yastık seçiminde yapılan kritik hatalara ilişkin uyarılarda bulundu. Sucuoğlu'nun mesajı net: Yanlış seçim, uzun vadede omurga yapısını kalıcı biçimde bozuyor.

OMURGA DOĞRU DESTEKLENMEZSE AĞRI KAÇINILMAZ

Kas ve iskelet sistemi sağlığında uyku pozisyonunun büyük önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Hamza Sucuoğlu, “Günün yaklaşık 8 saati yatakta geçiyor. Bu süreç vücut için kritik bir önem sarf ediyor. Omurganın doğal eğriliklerinin korunması gerekiyor. Bu yüzden yatak ve yastık, vücudun anatomik yapısına uygun olmalı. Omurganın fizyolojik eğrileri korunmazsa kas spazmları, eklem problemleri ve kronik ağrılar ortaya çıkabilir. Özellikle yan yatış daha sağlıklı bir seçenek. Sırtüstü yatışta da omurgayı destekleyen ürünlerin tercih edilmesi gerekir” dedi.

ORTA SERTLİKTE YATAK EN DOĞRU TERCİH

Yatak seçiminde en sık yapılan hatanın çok sert ya da çok yumuşak ürünleri tercih etmek olduğunu ifade eden Doç. Dr. Sucuoğlu, “Orta sertlikte ve vücut formunu destekleyen yataklar en ideali. Özellikle viskoelastik ve lateks yataklar hem anatomik uyum hem de hava geçirgenliği açısından avantaj sağlıyor. Çökmüş, deforme olmuş yataklar omurganın doğal yapısını bozar. Bu da uzun vadede bel ve boyun fıtıklarına zemin hazırlar” diye konuştu.

YANLIŞ YASTIK BOYUN DÜZLEŞMESİNE NEDEN OLABİLİR

Yastık seçiminin en az yatak kadar önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Sucuoğlu, “Boyun boşluğunu desteklemeyen yastıklar ciddi sorunlara yol açabiliyor. Çok yüksek ya da çok alçak yastık kullanımı boyun kaslarında kasılmalara neden olur. Bu durum zamanla boyun düzleşmesi ve fıtık gelişimine zemin hazırlar. Omuz yüksekliğine uygun, orta sertlikte ve boyun boşluğunu dolduran ortopedik yastıkların tercih edilmesi gerekir. Özellikle boyun fıtığı olan hastalarda doğru yastık kullanımı tedavinin önemli bir parçasıdır” şeklinde konuştu.

DEFORME OLAN YATAK VE YASTIKLARI DEĞİŞTİRİN

Yatak ve yastıkların belirli aralıklarla değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Sucuoğlu, uzun süre kullanılan ürünlerin destek özelliğini kaybettiğini söyledi. “Ortalama 7-8 yılda bir yatakların değiştirilmesi gerekir. Deforme olmuş yatak ve yastıklar omurga sağlığını olumsuz etkiler ve ağrıların kronikleşmesine neden olabilir” diyen Sucuoğlu, sağlıklı bir uyku için doğru ekipman seçiminin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.