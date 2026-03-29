Aydın'da sağanak nedeniyle akarsular taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Aydın'ın İncirliova ve Söke ilçelerinde sağanak etkili oldu. Kent etkili olan sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Özellikle bazı ev, iş yeri ve hayvan damlarını su bastı. Mezarlıklarda hasar meydana geldi.
Kentte dün başlayan sağanak nedeniyle Söke ilçesindeki Kisir Çayı taştı.
Taşkın suları Kisir Mahallesi'ne ulaştı, bazı ev, iş yerleri ve hayvan damlarını su bastı. Mahalle mezarlığında da sular nedeniyle hasar oluştu.
Mahalle muhtarı Aydın İnegöl, yağmurun bölgeyi olumsuz etkilediğini söyledi.
